Coronavírus: número de mortes chega a 135 no Ceará; Fortaleza tem mais de 2 mil casos

O estado do Ceará chegou a 135 mortes causadas pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Já número de pessoas infectadas chegou a 2.413. Os dados foram divulgados por meio da plataforma IntegraSUS.

A capital do estado, Fortaleza, concentra a maioria dos registros com 2.041. No total, a Covid-19 foi diagnosticada em 75 municípios cearenses.

Dos óbitos, 95 aconteceram em Fortaleza, enquanto os demais aconteceram em pelo menos nos outros 17 municípios a seguir: Caucaia (4), Iguatu (4), Maracanaú (4), Eusébio (2), Jaguaribe (2), Limoeiro do Norte (2), Maranguape (2), Aracati (1), Capistrano (1), Cariús (1), Cascavel (1), Farias Brito (1), Horizonte (1), Itaitinga (1), Quixeramobim (1), Salitre (1) e Santa Quitéria (1).