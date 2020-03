Coronavírus: ônibus em Fortaleza devem circular com janelas abertas

Para minimizar os riscos de contágio pelo novo coronavírus, os ônibus de Fortaleza e Região Metropolitana circulam com janelas abertas desde essa segunda-feira (16), de acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará (Sindiônibus). O Ceará tem nove casos confirmados da doença, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta segunda pela Secretaria da Saúde (Sesa).

A medida faz parte das diretrizes adotadas em conjunto pela prefeitura e governo do estado para evitar a proliferação do vírus no Ceará.

Entre as medidas, estão a suspensão de qualquer evento público acima de 100 pessoas.

• Suspensão de atividades em escolas e universidades públicas, a partir dessa quarta-feira, pelos próximos 15 dias…..

• Recomendação para suspensão das aulas na iniciativa privada

• Suspensão das visitas às unidades prisionais no Estado…

• Suspensão das férias de todos os servidores de saúde do Estado

• Obrigatoriedade da higienização dos meios de transporte público (ao menos 1x ao dia)

• Publicação, pela Secretaria de Saúde, diariamente, às 17 horas, do número de casos suspeitos e confirmados de coronovírus

• E outra medida: servidores acima de 60 anos passam a trabalhar de casa