Coronavírus: postos do INSS devem ficar fechados até 22 de maio

Com as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, diversos estabelecimentos estão fechados. As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em todo o país poderão permanecer fechadas até 22 de maio para conter o contágio pelo novo coronavírus. Inicialmente, o atendimento presencial ficaria interrompido até esta quinta-feira (30). Até a reabertura dos postos, o serviço continuará a ser prestado pelo aplicativo Meu INSS, no site meu.inss.gov.br ou pelo telefone 135.

A nova data de abertura das agências poderá ser antecipada ou prorrogada, conforme “as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde”, segundo nota divulgada nesta quarta-feira (29) pelo INSS. Uma portaria será publicada no “Diário Oficial da União” nesta quinta para regulamentar o funcionamento do órgão no próximo período da emergência gerada pela pandemia.

Os postos do órgão federal responsável por conceder e pagar aposentadorias e pensões fecharam suas portas oficialmente em 23 de março. A portaria que determinou a suspensão do atendimento nas agências já previa a possibilidade de prorrogação da quarentena. A decisão de manter o fechamento das agências foi tomada na terça-feira (28) pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e pelo próprio INSS.