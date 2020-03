Coronavírus: Prefeitura de Sobral cria Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública

Com o objetivo de cumprir o Plano de Contingência do Coronavírus, a Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Saúde, reuniu hoje (18/03), no auditório da Secretaria da Saúde, representantes de instituições e órgãos, tanto do setor público quanto privado, para criação do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública.

Participaram da reunião o chefe do gabinete da Prefeitura, David Duarte, e a secretária da Saúde, Regina Carvalho. O objetivo do grupo é discutir as melhores estratégias de enfrentamento ao Coronavírus em Sobral.

O Centro de Operações ficará responsável pela coordenação das principais ações e estratégias de combate à pandemia.

Além dos órgãos e coordenadorias de saúde da Prefeitura, farão parte do comitê: Santa Casa, Hospital Regional Norte (HRN), Unimed, Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Universidade Federal do Ceará (UFC), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Grendene, Votorantin, Ministério Público, Câmara de Vereadores, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Defensoria Pública, Fórum Dr José Saboya de Albuquerque, Penitenciária Industrial Regional (PIRS), Cadeia Pública, Conselho Municipal de Saúde e Superintendência de Saúde da Região Norte.

As reuniões do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública servirão para sistematizar as ações e estratégias de prevenção no município. Também serão criados grupos de trabalho específicos para cuidar e discutir ações nesse sentido.

De acordo com David Duarte, é necessário que todos estejam conscientes das informações repassadas. “Precisamos dar tranquilidade à população e também informar que é responsabilidade de todos as atitudes de prevenção”, disse o chefe do gabinete. Ele enfatizou que, por determinação do prefeito Ivo Gomes, a Prefeitura fará o máximo possível para garantir a segurança das pessoas. “Uma das principais ações é a realização de campanhas de esclarecimento à população. Estamos criando peças publicitárias com orientações de prevenção e direcionadas para que as pessoas fiquem em casa, longe de aglomerações”, destacou David Duarte.

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

Até agora o município registrou 8 casos suspeitos do novo Coronavírus. Desses, um caso foi confirmado e dois foram descartados. Ainda estão sendo aguardados os resultados de exames de 5 pessoas. Todos os dias, às 18h, a Secretaria da Saúde publica um informe epidemiológico sobre a Covid-19 em Sobral.