Coronavírus: prevenção é fundamental para retorno responsável das atividades

Para que o Ceará possa realizar a retomada responsável das atividades econômicas e comportamentais, a população cearense precisa colaborar, respeitando todas as medidas de prevenção ao coronavírus. A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) ressalta que, neste período de retorno gradual, quando algumas pessoas precisam sair para trabalhar, é fundamental evitar aglomeração, fazer o uso de máscara e reforçar os cuidados de higiene, tendo atenção redobrada na rua e ao chegar em casa.

O infectologista Keny Colares, do Hospital São José (HSJ), unidade da rede pública estadual, afirma que estas atitudes são importantes para evitar o surgimento de novos casos de Covid-19 no Estado.

Apesar de aparentemente já termos passado pelo pior, é preciso se manter atento às medidas de proteção. Estudos demonstram que a minoria da nossa população foi infectada. Ainda somos majoritariamente suscetíveis. Assim, até que tenhamos uma vacina, precisaremos nos proteger contra essa doença durante os próximos meses ou anos. É possível que ela retorne agora, caso as pessoas negligenciem todos os cuidados, garante o especialista.

Os cuidados individuais vão além do uso correto da máscara. A higienização das mãos, por exemplo, continua sendo uma importante aliada neste momento, em especial para pessoas que cumprem atividade que estão com retorno gradual ou precisam sair momentaneamente do isolamento. Os cidadãos não devem esquecer ainda dos cuidados ao chegar a casa e quando compartilham ambientes públicos com outras pessoas.

Algumas pessoas podem ter o vírus e não apresentar sintomas. Com isso, não saberão que estão doentes. Este é um dos motivos que tornam o distanciamento social tão importante. Sempre que possível, a população deve permanecer em casa, respeitando a medida. Quando houver necessidade de sair, é necessário tomar uma série de cuidados para evitar a transmissão da doença, como usar máscara.

Ao chegar em casa, é fundamental cumprir os protocolos de higiene. Comece tirando os sapatos e deixando-os na entrada. Em seguida, retire as roupas que, de preferência, devem ser lavadas. Quanto às bolsas, carteira e chaves, deixa-as em uma caixa na entrada da casa e, assim que possível, tome banho. Se não puder, lave bem todas as áreas expostas, como mãos, punhos, rosto e pescoço.