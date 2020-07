Coronavírus: região do Cariri começa a receber 109 novos respiradores para tratamento da doença

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), iniciou a distribuição de 109 novos respiradores para a Região do Cariri. Os equipamentos são do modelo VG70, um dos mais modernos e robustos do mundo. O Hospital Regional do Cariri (HRC), da rede estadual, já recebeu 40 dos 50 aparelhos reservados. Os outros 59 respiradores serão distribuídos em breve entre outras unidades de saúde da Região.

A equipe de manutenção do HRC está trabalhando a todo vapor para montar os aparelhos, essenciais para equipar leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) . “Nossa corrida contra o tempo tem como principal propósito ter o máximo de leitos prontos para prestar a assistência devida à população”, destacou a diretora-geral do HRC, Demostênia Coelho.

Referência no atendimento a casos graves de Covid-19 para 45 municípios da Região do Cariri, o HRC reforçou a estrutura da unidade durante a pandemia. Cerca de 140 novos profissionais entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas, foram contratados temporariamente. A equipe passou por diversos treinamento, que incluem higienização e paramentação e desparamentação de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

As capacitações da equipe multiprofissional são realizadas pelo Centro de Estudo do HRC, em parceria com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt) e o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar da unidade. “Nós lidamos diariamente com vidas, inclusive a dos nossos profissionais. Por isso, eles precisam estar seguros para garantir a saúde dos pacientes. Receber as equipes, apresentar rotina e garantir treinamentos são essenciais para o bom funcionamento da unidade”, destacou o diretor de gestão e atendimento do HRC, Bergson de Brito.

Investimento

Para intensificar o combate à pandemia de Covid-19, o Governo do Ceará, por meio da Sesa, adquiriu na China 700 novos respiradores do modelo VG70. Até o momento, o Estado recebeu 500 aparelhos, sendo 200 em maio e 300 em junho.