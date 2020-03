Coronavírus: séries e realities para maratonar na quarentena

Sabendo que as pessoas passarão mais tempo em casa neste período, o iG Gente elaborou uma lista de séries e realities disponível na Netflix para “maratonar”. Confira as dicas do que assistir para se entreter durante a epidemia do novo coronavírus no Brasil.

“The Circle”

O reality show foi definido por sites internacionais, tais como TMZ e E!, como “estranho” e “intrigante”. Apresentado por Michelle Buteau na versão americana, o programa confina participantes em um prédio, um em cada a apartamento. Eles, no entanto, não podem se ver, mas, apenas se falar por meio de uma ferramenta ativada por voz, chamada Circle. O objetivo do jogo é conquistar popularidade, o menos popular é eliminado.

Recentemente o Brasil também ganhou uma versão do reality. Apresentado por Giovanna Ewbank, a plataforma de streaming está divulgando episódios gradativamente, um por semana. A versão americana está disponível na íntegra.

“Elite”

Uma mistura de crimes, intrigas, mentiras e segredos, “Elite” é uma das séries hypadas da plataforma de conteúdo, um verdadeiro fenômeno. Recentemente a terceira temporada da série foi disponibilizada e é uma ótima aposta.

“A Viagem de Chihiro”

O longa-metragem é a obra mais conhecida do cineasta Hayao Miyazaki no Ocidente, pois é a primeira animação japonesa a ganhar um Oscar. O filme conta a história da garota de 10 anos que tem nome homônimo ao da obra.

No enredo, Chihiro e seus pais estão de mudança para uma cidade diferente, mas acabam se perdendo e encontrando uma espécie de parque temático abandonado. A partir daí, eventos começam a desenrolar e a caberá a protagonista salvar sua família.

Casamento às Cegas

Assim como “The Circle“, “Casamento às Cegas” é um reality show de isolamento. Na atração, um casal de apresentadores tenta provar que, sim, o amor é cego. Para isso, os dois reúnem solteiras e solteiros com intenção de casar. De início, homens ficam de um lado e mulheres de outro. Durante dias eles são submetidos a sessões de conversas com diferentes parceiros, os quais eles não podem ver, apenas ouvir.

Após algum período de conversa, sem saber da aparência da pessoa pretendida, eles tem que escolher alguém para pedir em casamento.

As Crianças Estão Bem

Ambientada nos anos 60, a série da Netflix mostra — de maneira cômica — como viviam as pessoas, principalmente as crianças, da época. A atração é protagonizada por uma família norte-americana que contempla oito filhos, cada um com uma personalidade distinta, o que ajuda a temperar cada episódio com um ar de novidade.