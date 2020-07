Coronavírus: shopping no bairro Presidente Kennedy tem serviço de testagem a partir de segunda-feira

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), por meio do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), disponibiliza mais um serviço de testagem para Covid-19 em sistema drive-thru. A partir da próxima segunda-feira (20), os exames, que são gratuitos, poderão ser realizados no estacionamento do shopping RioMar Kennedy, de 8 às 17 horas. Os testes devem ser agendados previamente pelo sistema Saúde Digital ou pelo aplicativo Ceará APP, do Governo do Ceará.

No drive-thru do shopping, serão realizados testes de biologia molecular em tempo real. O exame, feito a partir da coleta de secreções das vias respiratórias, detecta a presença do vírus no organismo. O teste é indicado para aqueles que estão entre o terceiro e o sétimo dia do início dos sintomas.

O teste de biologia molecular é o ideal para se ter um panorama legítimo e recente da Covid-19, porque ele identifica a infecção atual da doença. Respeitar o critério dos dias de aparecimento dos sintomas garante o diagnóstico mais fidedigno, explica a Secretária Executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Magda Almeida.

O drive-thru é mais uma estratégia da Secretaria da Saúde para aumentar, de forma rápida e segura, a testagem na população em pacientes com sintomas leves de coronavírus.

O teste serve para isolar mais rapidamente a pessoa contaminada e tratá-la precocemente. Com isso, evitamos a disseminação do vírus. Testar, isolar e tratar é a principal estratégia da Sesa. Além disso, os testes nos dão uma dimensão do número de pessoas contaminadas e nos possibilita traçar estratégias mais acertadas, finaliza Magda.

Agendamento

Para agendar o exame, é necessário se cadastrar no site Saúde Digital ou no aplicativo do Governo do Ceará, o Ceará App , e informar dados pessoais e e-mail para contato. A marcação é individual e intransferível. Cerca de 150 pessoas serão atendidas por dia no drive-thru do shopping RioMar Kennedy. Caso não possa comparecer no dia e horário agendados, o usuário deve cancelar a marcação para ceder a vaga a outra pessoa.

Laboratório

O Lacen é o laboratório da rede pública da Sesa que trata das doenças de vigilância laboratorial em saúde pública. Desde o início da pandemia, a unidade já analisou 52.158 exames. Com o avanço da transmissão da Covid-19 e o aumento da demanda por testes, o Lacen se reestruturou, aumentando de 100 para 900 a média de exames analisados diariamente.

Além do Lacen, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), da rede pública estadual, e a Universidade de Fortaleza (Unifor) analisam exames de biologia molecular. Juntas, as unidades têm capacidade para 1.200 testes de RT-PCR por dia.

Serviço

Drive-Thru para testagem de Covid-19 no RioMar Kennedy

Horários: Segunda a sexta-feira, das 8 às 17h

Acesso: Entrada 3, pela Avenida Dr. Theberge.

Drive-thru no HGF

A população também pode ter acesso à testagem para Covid-19 em sistema drive-thru no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), da rede pública da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), do Governo do Estado. Desde o dia 15 dia de junho, quando o serviço teve início na unidade, 3.143 amostras foram coletadas.