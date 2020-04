Sobe para 1.023 casos confirmados e 31 mortos no Ceará pela doença

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou nesta segunda-feira (6), que foram confirmados 1.023 casos do novo coronavírus (COVID-19), no Ceará. Destes, 31 óbitos.

Os municípios que já apresentam manifestações da Covid-19 são: Aquiraz (15); Caucaia (11); Sobral (10); Horizonte (7); Maracanaú (5); Quixadá (4); Juazeiro do Norte (3); Icó (3); Maranguape (3); Jaguaribe (2); Eusébio (2); Iguatu (2) ; Limoeiro do Norte (2) ; Novo Oriente (2) ; Amontada (1); Barreira (1); Beberibe (1); Canindé (1); Catarina (1); Crateús (1) ; Farias Brito (1); Fortim (1) ; Guaraciaba do Norte (1) ; Ipaporanga (1); Ipueiras (1) ; Itaitinga (1); Itapajé (1); Itapipoca (1); Mauriti (1); Quixeramobim (1) ; Santa Quitéria (1); Senador Pompeu (1) ; Tianguá (1) e Pedra Branca (1).

(*)com informação da Sesa