Coronavírus: sobe para 824 casos confirmados e 26 mortos no Ceará pela doença

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou neste domingo (5), foram confirmados 824 casos do novo coronavírus (COVID-19), no Ceará. Destes, 26 óbitos.

Fortaleza contabiliza, até o momento, 20 mortes em consequência da enfermidade. Também houve óbitos em outros seis municípios, sendo eles Eusébio, Farias Brito, Jaguaribe, Maracanaú, Santa Quitéria e Tianguá.

Fortaleza (743); Aquiraz (15); Sobral (7); Caucaia (7); Icó (2); Maracanaú (4); Maranguape (2); Horizonte (4); Quixadá (4); Beberibe (1); Canindé (1); Farias Brito (1); Ipaporanga (1); Itaitinga (1); Itapajé (1); Itapipoca (1); Jaguaribe (2); Juazeiro do Norte (3); Mauriti (1); Santa Quitéria (1); Tianguá (1) e Pedra Branca (1). Outros 19 casos não têm identificação de município. Há ainda 19 casos sem informação a respeito da localidade de residência do infectado.

(*)com informação da Sesa