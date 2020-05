Coronavírus: Tasso presta homenagem aos profissionais de saúde do Ceará

O senador Tasso Jereissati prestou homenagem e agradeceu o trabalho dos profissionais de saúde do Ceará, durante o combate ao novo coronavírus. Segundo os dados mais recente da plataforma IntregraSUS às 17:21h desta sexta-feira (8), o estado registra 15.134 casos confirmados e contabiliza um total de 997 óbitos. A homenagem feita pelo senador foi realizada por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, onde Tasso afirmou:

“Eu não poderia deixar de prestar uma homenagem e, mais que uma homenagem, um agradecimento do fundo do meu coração aos profissionais de saúde do estado do Ceará, que tem tido um desempenho excepcional durante essa pandemia. A todos, a nossa gratidão eterna”.