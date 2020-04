Coronavírus: TeleSaúde já orientou mais de 18 mil usuários a buscar ajuda médica

Dos usuários do TeleSaúde, canal para responder questões sobre a Covid-19, cerca de 18.797 usuários (24,57%) foram identificados com sintomas da doença e orientados a buscar uma unidade de saúde. Entre os dias 18 de março e 15 de abril o serviço realizou 76.504 atendimentos telefônicos de pessoas com sintomas que poderiam ser de Covid-19 mas que são semelhantes aos de outras infecções.

Para o funcionamento 24 horas, disponível em todos os dias da semana, são formadas equipes com 36 profissionais de atendimento para cada plantão do serviço, treinadas por médicos e psicólogos. Além das informações técnicas, o TeleSaúde informa quais unidades de saúde estão mais próximas dos usuários.

O serviço funciona ininterruptamente no 0800 275 1475. Também é possível consultar uma plataforma digital de atendimento para dúvidas sobre o novo coronavírus, além de uma lista com as perguntas frequentes, no site da Escola de Saúde Pública.