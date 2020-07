Coronavírus: vacina testada no Brasil é a mais avançada em pesquisas

Os estudos mais avançados da vacina contra a Covid-19, pesquisada pela Universidade de Oxford e pela empresa AstraZeneca, passam pelo Brasil e trazem esperança para milhares de cearenses.

A cientista da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya Swaminathan, revelou nesta quinta-feira (02), que 17 vacinas estão atualmente em fase de testes clínicos e acompanhadas pela agência de saúde. O anúncio foi feito depois de reuniões da OMS com 1,3 mil cientistas de 93 países. Uma das participantes foi a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima.

A vacina entrou em sua terceira fase de testes clínicos, enquanto outras cinco vacinas estão na segunda etapa. Mas um resultado final ainda pode levar meses e a própria OMS evita dar um prazo. Algumas das pesquisas, por exemplo, deverão levar de doze a 18 meses apenas para examinar os resultados da terceira fase.

No Brasil, o acordo com os britânicos prevê a compra de lotes da vacina e da transferência de tecnologia. 100 milhões de doses seriam adquiridas, caso ela se mostre eficaz. A fase 3 de desenvolvimento é última fase antes de o produto entrar no mercado. No Brasil, é a Universidade Federal de São Paulo que lidera o processo.

No Ceará, 116.519 casos confirmados de covid-19 foram confirmados e 6.307 mortes foram registradas pela doença.