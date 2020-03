Coronavírus: Xandy Avião, Luisa Mell e mais famosos foram infectados

O coronavírus continua se espalhando e não esta dando trégua também no mundo dos famosos. Além de Preta Gil, Fernanda Paes Leme, Di Ferrero e Gabriela Pugliesi, outros casos surgiram nos últimos dias. Luisa Mell, a sogra de Adriane Galisteu e atletas, agora fazem parte do grupo contaminado com Covid-19. Veja abaixo os novos casos e a atualização dos antigos.

Luisa Mell e o marido

A ativista confirmou que ela e o marido estão com pneumonia por conta do coronavírus. Na manhã desta terça-feira, Luísa fez um vídeo chorando no seu Instagram e desabafou. “Hoje está mais difícil. Estou com muita dores na costas e cansada”.

Xandy Avião e a mulher

O cantor de forró confirmou que ele e sua mulher, Isabele Temoteo, tiveram o resultado positivo para o novo coronavírus.

“Na segunda, fizemos o exame para o coronavírus e o resultado saiu e deu positivo”, revelou o cantor e compositor, que vem adotando, desde então, as recomendações médicas necessárias de ficar em quarentena. “A gente diminuiu o toque entre si. A gente dá beijo pelo cotovelo. Dá tchau de longe, pra vocês verem que ninguém tá livre disso”.

Sogra de Adriane Galisteu

Suely Iodice, sogra de Adriane Galisteu contraiu a doença e está internada em estado grave em São Paulo. Nas redes sociais a apresentadora tem alertado os seguidores sobre a doença e publicado informações de prevenção.

Suely Iodice e Adriane Galisteu

A jornalista Márcia Peltier, de 61 anos

A jornalista, que testou positivo para o Covid-19, afirmou que seus sintomas foram brandos e já estava isolada há alguns dias.

“Posso me considerar uma pessoa de sorte, pois meus sintomas foram brandos (…) Vivemos em um momento de responsabilidad social como nunca”.

(*)com informação do Jornal Extra