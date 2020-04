Coronavoucher: agências da Caixa não realizam cadastro para auxílio de R$ 600

Quem não tem acesso à internet ou smartphone não pode fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial de R$ 600 em uma agência da Caixa Econômica Federal ou em lotéricas, segundo o banco.Entre aqueles que cumprem os critérios para receber o benefício, o pedido pode ser feito apenas por meio do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial (para sistema Android e iOS), ou pelo site, segundo a Caixa.

Aqueles que estavam no Cadastro Único até 20 de março ou recebe o Bolsa Família não precisam se inscrever, porque já recebe automaticamente, se tiver direito.

No caso de pessoas com celular mas que não possuem acesso à internet, o banco afirma que as operadoras de telefonia móvel estão disponibilizando o aplicativo com navegação gratuita. “Assim todo brasileiro pode navegar no seu telefone gratuitamente nestes aplicativos até o fim de maio”, diz em seu site.

O cadastro por meio do app ou site estará disponível até o dia 2 de julho de 2020, segundo o banco.