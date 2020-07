Corpo de Bombeiros do Ceará e IFCE se unem para criar caixa de desinfecção de EPIs

Uma parceria firmada entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) resultou na criação de uma caixa de desinfecção, que será utilizada para higienização de equipamentos de proteção individual (EPIs). A caixa usa luz ultravioleta (UV) para realizar a limpeza do objeto. Os primeiros protótipos serão destinados ao Batalhão de Socorro de Urgência e o Batalhão de Busca e Salvamento (1ª e 2ª Companhia), assim como a unidade do CBMCE de Sobral.

Em mais uma ação de combate à proliferação do novo coronavírus (Covid-19), o CBMCE firmou uma parceria com o IFCE que vem gerando grandes resultados. Desta vez, resultou na criação de uma caixa de desinfecção, que utiliza a luz ultravioleta (UV) para higienizar por completo o objeto desejado. A criação faz parte do projeto “Bora Fazer”, que é uma força-tarefa que congrega os esforços tecnológicos e humanitários do IFCE no combate à Covid-19. Já são mais de 210 atividades concretizadas em todo o Ceará.

“É um universo imenso de possibilidades a serem criadas, e o IFCE faz parte disso tudo. Estamos constantemente buscando novidades e soluções para ajudar nesta crise. Isso mostra o porquê da existência do IFCE e da sua importância no cenário atual”, comentou o pró-reitor de Pesquisa e Inovação do IFCE, Wally Menezes.

De acordo com o tenente-coronel Albert Arruda, atual comandante do Batalhão de Busca e Salvamento (BBS), e ex-aluno do IFCE, a instituição foi procurada por ser um centro de excelência.

“A demanda inicial do CBMCE era o desenvolvimento de uma maca de isolamento para evitar que os pacientes com Covid contaminem os profissionais de saúde. A partir daí, abrimos um leque para várias outras coisas que são de muita relevância, não só para o atual momento, como depois também”, explica o comandante.

“Em virtude da pandemia, vim dar a minha contribuição como ex-aluno, junto com os outros. A escola sempre contribuiu com a sociedade”, explica o egresso do curso de Mecânica e um dos desenvolvedores do protótipo, Francisco Marcelino. “Essa escola não forma só o profissional, mas também o cidadão. É por isso que estamos aqui”, conta Almeida Diniz, ex-aluno dos cursos de Eletrotécnica, Telemática e Engenharia de Telecomunicações e também integrante da equipe de desenvolvimento da caixa de desinfecção.

Integraram a equipe de desenvolvimento ainda o professor Eduardo Bastos, diretor-geral do campus de Fortaleza, o tenente-coronel Albert Arruda e os egressos João Almeida Diniz Junior e Francisco Marcelino.

Outros frutos da parceria

O IFCE vem sendo um grande parceiro do CBMCE no enfrentamento ao novo coronavírus. Recentemente, o IFCE realizou a doação de 40 litros de álcool em gel 70% e 10 litros de álcool 80% para a 1ª Companhia do 4º Batalhão de Bombeiros Militares, com sede em Iguatu, na Área Integrada de Segurança 21 (AIS 21) do Estado. Já em junho, a parceria resultou na doação de 500 litros de álcool líquido 70%. O álcool 70% vem sendo um dos principais aliados no combate ao coronavírus (Covid-19) em todo o mundo.

Representando o comando-geral do CBMCE, no ato da entrega, o tenente-coronel Joel Nobre, destacou a importância de receber o produto.

“O álcool vai contribuir bastante para o processo de sanitização das unidades operacionais do Corpo de Bombeiros e de seus integrantes, que diuturnamente vem prestando os serviços a sociedade cearense”, ressaltou o ten-cel Joel Nobre.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará