Corpo de Bombeiros do Ceará utiliza redes sociais como ferramenta de prevenção em Sobral

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), por meio da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiro Militar (1ª Cia/3º BBM), com sede em Sobral, realiza desde o ano passado uma campanha de prevenção a incêndios e acidentes domésticos na região. Entretanto, devido à pandemia que o Estado está enfrentando, as simulações que eram realizadas em edificações do município da Área Integrada de segurança foram suspensas presencialmente, passando a serem realizadas por meio de transmissões ao vivo nas redes sociais.

Devido à pandemia do novo coronavírus, alguns trabalhos tiveram que se adaptar à nova realidade. Agora os bombeiros estão utilizando meios virtuais para continuar atendendo seu público. Um dos projetos que se ajustaram ao momento foi o “Projeto Mamãe que Salva”, que leva informações sobre desobstrução de vias aéreas em crianças e bebês. Além dos primeiros socorros a bebês, outro ponto importante apresentado nas lives é o cuidado na utilização do gás de cozinha (GLP), tendo em vista que as famílias estão passando mais tempo em casa.

As lives do CBMCE acontecem por meio de uma parceria com o canal “Sobral on-line”, que possui um grande público na Região Norte do Estado. Após um período de reformulação do conteúdo que iria ser transmitido nas redes sociais, o projeto voltou a ser transmitido a partir do dia 5 de maio. Todos os programas ficam disponíveis assim que a transmissão se encerra.

De acordo com o major Mardens Vasconcelos, comandante comandante adjunto da 1ª Cia/3º BBM, as transmissões realizadas até o momento já atingiram um total de 200 mil visualizações, contribuindo de forma significativa para a divulgação de importantes informações para a redução de acidentes neste momento em que todos devem permanecer em suas residências, mantendo o isolamento social, evitando aglomeração.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará