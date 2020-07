Correio de Afeto: Hospital de Messejana incentiva envio de cartas a pacientes com Covid-19

Com o objetivo de fortalecer o vínculo familiar e proporcionar conforto em meio às restrições do isolamento social, o Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), da rede pública da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), do Governo do Estado, lançou o projeto Correio de Afeto. Realizada pelo Serviço de Psicologia, a iniciativa permite o envio de mensagens de familiares e amigos para pacientes com Covid-19 em tratamento na unidade.

A psicóloga Marcella França explica que o projeto de humanização nasceu para facilitar a comunicação entre pacientes e entes queridos neste momento atípico.

“Pensando em preservar as relações familiares e humanizar esse período de isolamento, nós resolvemos disponibilizar um e-mail para receber as mensagens e desenvolvemos o projeto Correio de Afeto”, conta.

Quem quiser mandar notícias da família ou mensagens de apoio, por exemplo, deve enviar e-mail para correiodeafeto@gmail.com, colocando no assunto o nome completo do paciente. Já no corpo do texto, devem conter a idade, a cidade ou bairro do paciente, além do nome do familiar de referência.

“Os pacientes que estão conscientes receberão as cartinhas impressas em mãos. Para aqueles que estão entubados ou impossibilitados de fazer a leitura, as cartas serão lidas pela equipe de psicólogos”, enfatiza Marcella França.

Atendimento humanizado

Devido ao contexto de isolamento e a excepcionalidade do período de pandemia, o HM intensificou as ações de humanização na unidade. Além do Correio de Afeto, a equipe possibilitou a realização de videochamadas para aproximar familiares e pacientes internados com coronavírus.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará