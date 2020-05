Correios adia início do suporte ao cadastro para o auxílio emergencial de R$ 600 para junho

Os Correios anunciaram que a atuação da empresa em apoio ao cadastramento de interessados em receber o Auxílio Emergencial não se iniciará no dia 25 de maio, como anteriormente prometido, mas em junho, sem data definida ainda. No entanto, a Caixa Econômica Federal já está pagando a segunda parcela do auxílio de R$ 600 mensais (R$ 1.200 para mães solteiras).

O cadastramento começou no dia 7 de abril no aplicativo da Caixa. No dia 7 de maio, o Ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni anunciou que faria uma parceria com os Correios para fazer o cadastramento do auxílio emergencial nas agências para ajudar os mais vulneráveis.

Os Correios afirmaram agora que estão em processo de adaptação dos sistemas para realização do serviço.”A data de início do atendimento, as formas de acesso da população e demais procedimentos serão amplamente divulgados pelos canais oficiais da empresa”, afirmou em nota.