Correios realizam mutirão de entregas neste fim de semana

Os Correios divulgaram realizam neste final de semana um mutirão nacional de entregas de mercadorias pela estatal. Ação ocorrerá neste sábado, 22 e domingo, 23, em meio à greve da categoria. A Medida busca minimizar os impactos negativos da paralisação de cerca de 70% dos funcionários da empresa para os consumidores.

Para viabilizar o mutirão que integra as políticas de contingência de efeitos negativos da paralisação, a empresa negociou acordo com os entregadores e também funcionários administrativos um novo fluxo de entregas. Medida contará ainda com remanejo de veículos afim de aumentar a frota utilizada nas entregas.

O primeiro mutirão deve ocorrer neste fim de semana, mas a ideia é que outros sejam organizados com intuito de minimizar os transtornos gerados aos consumidores que aguardam suas mercadorias serem entregues. A expectativa é de que nesses mutirões seja consolidado um fluxo de entregas até quatro vezes maior do que o registrado em condições usuais.