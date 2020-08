Corrida pela prefeitura: PDT realiza último debate online com tema “o futuro de Fortaleza”

Os pré-candidatos do PDT a prefeitura da capital cearense se reuniram, na noite desta quinta-feira (27), para debater sobre “o futuro de Fortaleza”. O debate foi mediado pelo atual prefeito Roberto Cláudio e foi transmitido por meio das redes sociais.

Estiveram presentes no discussão os pré-candidatos do PDT, Salmito Filho, Samuel Dias, José Sarto, Idilvan Alencar, Ferruccio Feitosa e Alexandre Pereira do Cidadania.

Dando início ao debate, o atual prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, destacou as ações implantadas na capital durante seu primeiro mandato. Em sua fala, Roberto Cláudio afirmou que o principal objetivo era diminuir os erros e melhorar a qualidade de vida dos fortalezenses.

O primeiro questionamento foi direcionado ao pré-candidato Ferrúcio Feitosa sobre qual a prioridade durante o primeiro mandado no cargo da prefeitura. Ferrúcio destacou como ações primordiais a criação de oportunidade de emprego e renda, além de diminuir as filas de cirurgias eletivas e de exames.

Salmito Filho abordou, em sua fala, a importância da criação de créditos para os empreendedores das periferias de Fortaleza.