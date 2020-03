Covid-19: Aprece disponibiliza documento com recomendações emergenciais para municípios cearenses

Para auxiliar os municípios cearenses diante das medidas estabelecidas pelo Governo do Estado para combater o avanço do coronavírus no Ceará, a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) está disponibilizando um documento com recomendações emergenciais para que possam pôr em prática as determinações estaduais.

Na noite da última quinta-feira (19), o governador Camilo Santana, por meio do decreto n° 33.519, determinou novas medidas que intensificam o enfrentamento ao coronavírus no Estado, entre as quais o fechamento temporário de estabelecimentos comerciais e de limites.

A entidade também elaborou um modelo de decreto a ser adaptado e oficializado por cada gestor para implementar ações que se façam necessárias em nível local. As novas medidas são fundamentais para garantir que o coronavírus seja contido e que o sistema de Saúde do Ceará, tanto público quanto privado, tenha condição de atender possíveis casos mais graves.

As recomendações da Aprece podem ser acessadas por meio deste documento.

O modelo de decreto de emergência municipal elaborado pela entidade também pode ser acessado aqui.