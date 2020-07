Covid-19: Cariri e Litoral Leste estão acima da média do Ceará em casos da doença pela 3ª semana seguida

Os casos de pessoas que testam positivo para o novo coronavírus ainda cresce no Ceará. As ocorrências de Covid-19 no estado aumentaram em 1.207 casos, passando de 164.496 para 165.703, apenas entre os dias 20 e 27 de julho, avanço de 0,8%. Já nas macrorregiões de saúde do Cariri e do Litoral Leste e Jaguaribe as ocorrências avançaram 1,4% e 1.1%, respectivamente durante o mesmo período. Esta já é a terceira semana seguida em que as áreas registram casos acima da média cearense.

Os dados fazem parte da última atualização da plataforma IntegraSUS às 17h13 desta terça-feira (28). Na semana anterior, entre 13 e 20 de julho, os casos em todo o Ceará haviam crescido 2,36%. À frente da alta desta semana, as 45 cidades que compõem a região de saúde do Cariri somaram 20.860 casos até o dia 20 de julho.