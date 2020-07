Covid-19: Casos da doença no Ceará sobem para quase 141 mil

O Ceará ultrapassou a marca de 7 mil mortes por Covid-19, com 7.020 mortes registradas. O estado ainda contabiliza cerca de 140.956 casos confirmados da doença, conforme dados da plataforma IntegraSUS desta quarta-feira (15). O número de pessoas recuperadas da enfermidade é de 114.883.

O total de testes realizados no Ceará para detectar a infecção pelo Sars-Cov-2 é de 362.842. O número de casos em investigação, à espera do resultado dos exames, é de 72.423. Fortaleza chegou a 3.542 mortes. Ao todo, a capital contabiliza 38.337 casos. A capital tem oito semanas de redução de mortes e de casos.

As duas cidades da Região Metropolitana de Fortaleza que concentram os maiores índices do novo coronavírus são Caucaia e Maracanaú, com 4.597 e 4.504 casos, respectivamente. Caucaia é o segundo município no número de mortes, com 303 confirmações. Maracanaú já registrou 215 óbitos.