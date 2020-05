Covid-19: Ceará é o terceiro estado do país com mais registros de coronavírus

O Ceará é o terceiro estado do Brasil com o maior número de casos confirmados de coronavírus. São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no país, concentrando o maior número de falecimentos (6.423). Em seguida aparecem o Rio de Janeiro (4.361), Ceará (2.603), Pernambuco (2.328) e Pará (2.469).

Casos no país

O Brasil registrou 1.039 novas mortes, chegando ao total de 24.512. O resultado representou um aumento de 4,4% em relação a ontem(25), quando foram contabilizados 23.473 falecimentos por covid-19. Os números foram divulgados no balanço do Ministério da Saúde divulgado hoje (26).

Foram incluídas nas estatísticas 16.324 novas pessoas infectadas com o novo coronavírus, somando 391.222. O resultado marcou um acréscimo de 4,3% em relação a ontem, quando o número de pessoas infectadas estava em 374.898.

Do total de casos confirmados, 208.117 estão em acompanhamento e 158.593 foram recuperados. Há ainda 3.882 óbitos sendo analisados.

Casos no Ceará

O Estado já registra 37.021 casos confirmados da doença e 2.603 óbitos pela doença, de acordo com a plataforma Integrasus.

