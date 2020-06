Covid-19: Ceará registra quase 90 mil casos confirmados de coronavírus e 5.460 óbitos

O número de casos confirmados do novo coronavírus subiu para 89.863 nesta sexta-feira (19), com 5.460 mortes, segundo a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Ainda segundo a plataforma, são 32.473 diagnósticos positivos da doença em Fortaleza, que detém a maior incidência dos casos no Ceará.

Até o momento, foram realizados 212.812 testes para diagnosticar a presença do vírus nos cearenses. Ainda permanecem em investigação 57.980 casos. A Sesa também informou que 65.927 pacientes conseguiram se recuperar da infecção de SARS-CoV-2.