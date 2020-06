Covid-19: Ceará registra quase 93 mil casos confirmados de coronavírus e 5.523 óbitos

O número de casos confirmados do novo coronavírus subiu para 92.866 neste domingo (21), com 5.523 mortes, segundo a última atualização (às 14h29) da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Ainda segundo a plataforma, são 32.854 diagnósticos positivos da doença em Fortaleza, que detém a maior incidência dos casos no Ceará.

Até o momento, foram realizados 221.445 testes para diagnosticar a presença do vírus nos cearenses. Ainda permanecem em investigação 58.439 casos. A Sesa também informou que 69.277 pacientes conseguiram se recuperar da infecção de SARS-CoV-2.