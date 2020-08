Covid-19: Ceará tem mais de 7 mil óbitos; Brasil já ultrapassa a marca das 100 mil mortes

Milhares de vidas já foram perdidas na luta contra a Covid-19. No Ceará, até esse domingo, foram registrados 7.979 óbitos de pessoas que tiveram suas vidas encerradas devido à doença. Nesse final de semana, o Brasil ultrapassou a triste marca de 100 mil mortes, o que gerou manifestações de solidariedade às famílias das vítimas em todo o país.

Um exemplo foi o Governador do Ceará, Camilo Santana, que em uma publicação em suas redes sociais definiu as mais de 100 mil mortes como uma “perda imensurável”. Para Camilo este é um dos momentos mais tristes da história do país, mas, mesmo diante de uma realidade tão difícil, o governador insistiu que se continue lutando para que se possa obter mais “dignidade, amor e respeito à vida”.

Os número mostram os efeitos da pandemia, mas também podem trazer esperança. Apenas no Ceará, entre os mais de 188 mil casos confirmados, quase 160 mil já estão recuperados. Em todo o país, onde já são mais de 3 milhões de confirmações da doença, mais de 2 milhões se recuperaram.