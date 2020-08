Covid-19: Centros de Testagem já realizam mais de 2,3 mil testes no Ceará

Os dois Centros de Testagem abertos neste mês em Maracanaú e em Fortaleza pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), já fizeram 2.340 testes para diagnostico de Covid-19. As duas unidades realizam exames de biologia molecular em tempo real (RT-PCR), feitos a partir da coleta de secreções das vias respiratórias.

Até a última segunda-feira (24), foram realizados 1.268 testes no Centro de Testagem em Maracanaú e 1.072 no Centro localizado na Praça do Ferreira, na capital cearense. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Qualquer pessoa – mesmo sem apresentar sintomas – poderá ser testada. Para ter acesso ao exame, basta comparecer a um dos locais e levar um documento oficial com foto.

As amostras coletadas nos Centros de Testagem são analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), da rede estadual. O resultado fica pronto em até cinco dias úteis, podendo ser acessado pelo Saúde Digital.

A população também pode ter acesso à testagem para Covid-19 em sistema drive-thru no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), unidade da rede estadual, e no estacionamento do shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza. Os dois serviços já realizaram, até o momento, 6.505 testes. Os exames são voltados a pessoas entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas leves a moderados de coronavírus.

A diretora do Lacen, Liana Perdigão, destaca a importância dos Centros de Testagem para o diagnóstico e o controle da pandemia da Covid-19 no Ceará.

(*)com informações do Governo do Estado do Ceará