Covid-19: Fortaleza deve receber 30 respiradores para tratamento de pacientes nesta sexta-feira

Fortaleza deve receber nesta sexta-feira (10) 30 respiradores trazidos pela Força Aérea Brasileira (FAB). A aeronave C-105 partiu de Guarulhos (SP) às 15h com carga de 1,5 tonelada de equipamentos e deve chega à capital do Ceará às 20h50. Mais 20 respiradores serão entregues em Manaus (AM) e dez em Macapá (AP). O volume da carga dos equipamentos é de 1,5 tonelada.

O equipamento deve ser distribuído ao hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, referência para atendimento de casos da doença.

De acordo com o Ministério da Saúde, as três capitais têm necessidade de ampliar urgentemente o número de leitos de tratamento intensivo para atender os infectados pelo novo coronavírus. Fortaleza tem 1.366 casos de Covid-19 confirmados até a tarde desta sexta-feira e concentra 53 dos 67 óbitos registrados no Ceará.

O respirador é um equipamento essencial para tratar pessoas infectadas com o vírus e que apresentam o sintoma mais grave da doença, a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Para a distribuição dos equipamentos o ministério leva em consideração a situação “espiral” de crescimento da doença, que significa um cenário onde o aumento de casos da doença acontece de forma acelerada. De acordo com a pasta, o Ceará é um dos quatro estados que podem estar entrando numa fase de aceleração descontrolada da pandemia.