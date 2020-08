Covid-19: Mais de 300 pacientes já receberam alta em Caucaia

O município de Caucaia registrou até esta sexta-feira (31) 307 pacientes que receberam alta após internação ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19). Os dados são referentes ao Hospital Municipal Dr. Abelardo Gadelha da Rocha (equipamento que recebia os pacientes no início da pandemia), o Hospital de Campanha (atual equipamento que atende os pacientes com coronavírus) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Centro e Jurema.

Do total, 210 receberam altas do Hospital Municipal e de Campanha e outros 97 pacientes receberam alta das UPAS. Um destes pacientes foi o Sr. Aluísio de Oliveira Rocha, de 77 anos. “Ganhei uma nova vida. Agradeço a toda equipe médica que cuidou de mim”, disse no dia da sua alta, em 26 de julho.

O município de Caucaia está na quinta posição em número de casos confirmados de coronavírus, atrás de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte e Maracanaú. Até esta sexta (31) Caucaia registrou 5.063 pacientes confirmados com coronavírus. “Os números revelam que estamos vencendo a pandemia. Vale ressaltar que temos uma população com mais de 360 mil pessoas e somos limítrofes à capital, o que reforça que todas as ações que adotamos surtiram efeito na contenção da proliferação do vírus”, ressalta o titular da pasta da saúde, Moacir Soares.

Uma pesquisa realizada no mês de junho, pela Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade da Universidade Federal do Ceará (UFC) e pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE), apontou o município de Caucaia com 100% de eficiência no combate ao novo coronavírus.

Os pesquisadores chegaram ao nível de eficiência ao analisar a oferta no município de respiradores e ventiladores pulmonares, leitos de internação público ou privado e quantidade de enfermeiros e médicos infectologistas, pneumologista e clínicos gerais por polo de saúde de forma independente.