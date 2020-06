Covid-19: mês de junho concentra as 3 datas com maior quantidade de testes desde o início dos registros no Ceará

Desde que a pandemia do novo coronavírus chegou ao Ceará, o estado tem tomado medidas para realizar testes na população para verificar a presença do vírus. Os primeiros dez dias de junho concentram as três datas com maior quantidade de exames desde o início dos registros, iniciados no dia 8 de março.

O dia 1° de junho encabeça este ranking, com 5.888 testes contabilizados nas unidades de saúde do Ceará. O dia 8 de junho aparece em seguida, com a marca de 5.813 testes, sucedido pelo dia 10 de junho, com 5.482 exames aplicados.

A plataforma IntegraSUS contabiliza e armazena os dados sobre o coronavírus no estado. Ainda segundo as informações do sistema, na última semana, foram registrados 1.900,57 testes diariamente.