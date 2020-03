Covid-19: Ministério da Saúde divulga vídeo com orientações em caso de isolamento domiciliar

Diante das dúvidas durante o isolamento pelo coronavírus, o Ministério da Saúde divulgou em suas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (23), um vídeo que orienta sobre o isolamento domiciliar em casos confirmados de coronavírus. O isolamento domiciliar é feito em casos menos graves da doença, que podem ser tratados em casa.

No quarto usado para o isolamento, as janelas devem estar abertas para a circulação do ar. A porta, no entanto, deve ficar fechada durante todo o isolamento, além de ter sua maçaneta limpa frequentemente. O banheiro utilizado pelo paciente deve ter suas superfícies, como vasos e pias, limpas após utilização.

Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir longe do paciente infectado, além de manter diariamente a distância de, no mínimo, 1 metro. Toalhas de banho, sofás, cadeiras e outros objetos não podem ser compartilhados entre os moradores, além de separar o lixo produzido pelo paciente. Água sanitária e álcool 70% são os produtos adequados para a limpeza de móveis da casa.

O morador diagnosticado com a doença deve permanecer em isolamento por 14 dias. Caso outro morador apresente sintomas, o recomendado é que o isolamento de 14 dias seja reiniciado. Se os sintomas forem graves, incluindo dificuldade para respirar, a orientação médica deve ser procurada.