Covid-19: Secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto, é diagnosticado com coronavírus

O secretário da Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, foi diagnosticado com coronavírus. O resultado do teste do médico cardiologistafoi positivo, de acordo com informações da Secretaria de Saúde. Dr. Cabeto continua internado.

O secretário apresentou sintomas da doença, como febre, na última sexta-feira (27), e foi internado no sábado (28), dia em que participou por videoconferência de uma reunião com o governador Camilo Santana.

Ontem, por meio de uma transmissão nas redes sociais, Camilo Santana disse que o Estado tem 322 casos do novo vírus. Quatro cearenses já morreram em decorrência da doença.

A maior parte dos casos se concentra em Fortaleza, com 304 pessoas com a doença. Quixadá aparece pela primeira vez na lista, com duas confirmações. Os outros municípios com a manifestação da enfermidade são: Aquiraz (7), Maranguape (1), Fortim (1), Juazeiro do Norte (1), Sobral (4), Caucaia (1) e Mauriti (1).

Como medida protetiva, Camilo prorrogou por mais uma semana o decreto que proíbe o funcionamento de diversos comércios e estabelecimentos.

