Crato: Secretarias de Saúde e Educação atuam juntas no planejamento preventivo para a comunidade escolar

A Secretaria de Saúde do Crato, por meio da coordenação de Vigilância Sanitária e Ambiental, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, está realizando visitas técnicas nas escolas da rede municipal sobre o planejamento da volta as aulas. Mesmo sem uma data definida, as ações de planejamento, prevenção e cuidados já iniciaram.

“As visitas são feitas pelos técnicos da vigilância juntamente com o gestor escolar. São disponibilizadas orientações, sugestões de horários, quantidade de funcionários, distanciamento adequado, enfim, medidas de segurança a serem administradas da melhor forma”, explica a gerente de Cédula da Vigilância Sanitária/Ambiental do Crato, Ana Lígia Aquino.

Nas visitas, que serão feitas em todas as escolas da rede municipal, são debatidos temas acerca da elaboração do plano de reabertura das atividades nas escolas, através de um cuidadoso planejamento estratégico.

A gestão municipal se prepara, mas na compreensão de que o mais importante neste momento não é focar em datas e sim na segurança, para que haja o mínimo de risco de contaminação para alunos, professores e funcionários.