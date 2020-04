Credenciamento de profissionais da costura para produção de máscaras começa neste domingo em Fortaleza

A prefeitura abriu as inscrições do “Projeto Todos com Máscara”, que vai credenciar profissionais de costura, microempreendedores individuais e microempresas para confeccionar máscaras de tecido para proteção da população de Fortaleza contra o novo coronavírus. Parte do material produzido vai ser destinado à população em situação de vulnerabilidade social e servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos.

As inscrições do edital ocorrem até esta terça-feira, exclusivamente pelo site do projeto. Cerca de 300 profissionais autônomos de costura e até 25 microempresas do setor de confecção devem ser atendidos pelo edital, priorizando empresas localizadas em bairros com baixo Índice de Desenvolvimento Humano. Com o avanço da pandemia de coronavírus, as máscaras de proteção, e materiais de higiene pessoal como álcool em gel, estão escassos em grande parte do comércio local.

Os credenciados vão receber tecido e elástico para produzir as máscaras e valor em dinheiro para ajudar na produção: R$ 360,00 para profissionais de costura e R$ 14.760,00 para microempresas.

Os profissionais de costura devem ser maiores de 18 anos e possuir os equipamentos necessários para produção das máscaras de tecido, como máquina de costura e afins. O projeto teve investimento de até R$ 477 mil, oriundos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico. A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico em parceria com a Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação.