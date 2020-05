Crédito da segunda parcela do cartão vale-alimentação para estudantes segue até 3 de junho

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), começou nesta sexta-feira (29) e segue até o próximo dia 3 de junho, o pagamento da segunda parcela do cartão vale-alimentação no valor de R$ 40. A ação é destinada aos estudantes da rede pública estadual de ensino e garante um auxílio no valor total de R$ 80,00. O Governo do Ceará investiu, ao todo, recursos no valor de R$ 33,8 milhões nesta ação.

De acordo com a secretária da Educação, Eliana Estrela, todos os 423 mil alunos das escolas estaduais irão receber o benefício. “O objetivo é contribuir para a segurança alimentar dos nossos estudantes no período de suspensão das atividades presenciais nas escolas”, explica.

A entrega do cartão começou no último dia 29 de abril. O estudante teve, automaticamente, direito à primeira parcela do benefício, no valor de R$ 40. A família recebeu ainda uma carta de apresentação com todas as orientações sobre o uso do cartão e informações de produtos não permitidos, como bebidas alcoólicas, por exemplo.

A estratégia de uso do cartão vai também beneficiar a economia local, pois os alimentos serão adquiridos em supermercados, mercadinhos, padarias, açougues e outros estabelecimentos locais em todo o Ceará. O cartão pode ser utilizado somente em compras de produtos alimentícios. Saques não são permitidos.