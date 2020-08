Criador X criatura: Chico César abre guerra contra Nezinho na sucessão em Horizonte

O prefeito de Horizonte, Chico César (PSDB), decidiu, após mais de 20 anos de convivência, abrir guerra contra o deputado estadual Nezinho Farias (PDT) e o envolveu em graves acusações sobre a trajetória política e administrativa no Município.

Chico, que comanda a Prefeitura pela quarta vez, decidiu não disputar a reeleição, está abandonando o PSDB e confessou, como maior erro da vida, ter acreditado em Nezinho.

“E esse primeiro grande erro foi quando fomos ao povo de Horizonte dizer sobre a nossa esperança e a nossa expectativa pelo vereador Nezinho ter a chance de ser prefeito de Horizonte, acreditávamos que ele seria capaz”, disse Chico sobre o antigo aliado.

Nezinho e Chico tiveram relações políticas de altos e baixos e quando a convivência era conveniente ambos se uniram para se revezar no comando da Prefeitura de Horizonte. Chico foi o primeiro prefeito de Horizonte e elegeu Nezinho como sucessor após apoiá-lo no começo da carreira político. Nezinho, antes de ser prefeito, exerceu o mandato de vereador.

Chico se queixa que, nos últimos anos, tem sido vítima de ataques do antigo aliado, como destacou, nesta quarta-feira, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Grande Fortaleza), o jornalista Beto Almeida.

“Já antecipei para muita gente que ia chegar o momento em que eu iria pedir perdão ao povo de Horizonte, pois o grande erro que cometemos não foi na intenção de errar”, afirma em outro momento do vídeo com mais de uma hora para falar sobre as eleições de 2020 no Município.

Chico César fala sobre o risco que corre por conta do desabafo, da denúncia e da cobrança para o Ministério Público Estadual investigar o seu antecessor: ‘’Sabemos sim qual é o risco que corremos com esse tipo de atitude, mas mostraremos sim quem foi o prefeito Nezinho nos períodos de 2008 a 2016 independente da nossa integridade física’’, observa Chico César.

Confira vídeo na íntegra.