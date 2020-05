Criadores da Região dos Inhamuns demonstram indignação com descaso da SDA com situação de onivos e caprinos

Os ovinos e caprinos da Região dos Inhamuns tem passado por um período de anemia que tem gerado preocupação nos criadores na região. Diante desse cenário e dos pedidos à Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA) para que preste auxílio neste momento, os criadores demonstraram indignação ao saber que a SDA possui um convênio no valor de mais de 2,3 milhões por ano para dar assistência técnica aos criadores do estado.

As informações foram dadas pelo correspondente Alverne Lacerda em sua participação no Jornal Alerta Geral desta quinta-feira (28).

ACUSADO DE ESTUPRO É PRESO

Um homem acusado de estuprar uma mulher na comunidade de Missão, distrito de Marrecas, em Tauá, se entregou à polícia e foi preso nessa quarta-feira (27). O acusado praticou o crime sexual na presença dos dois filhos da vítima e após o ato fugiu.

De acordo com Alverne, o acusado que se chama Mateus Alves Correia, de 29 anos, é morador da comunidade, porém não é natural da localidade, tendo começado a residir em Missão a cerca de dois meses juntamente com sua esposa, de origem paraguaia.

Confira na íntegra a participação do correspondente Alverne Lacerda: