Crimes violentos tem aumento de quase 50% no 1º semestre de 2020 no Ceará

Mesmo durante a pandemia do novo coronavírus e as medidas de isolamento social tomadas por diversos estados, inclusive o Ceará, que diminuíram a circulação de pessoas nas ruas, chama atenção o aumentos de crimes violentos no estado. No primeiro semestre deste ano o Ceará registrou 2.237 mortes relacionais a crimes violentos. No mesmo período do ano passado o estado contabilizou 1.106 óbitos, o que representa um aumento de pouco mais de 49%.

Os dados fazem parte do Monitor da Violência, levantamento feito pelo portal G1 com base nos dados oficiais dos estados. Os dados incluem os chamados Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que são os homicídios dolosos (em que há intenção de matar), os latrocínios (roubos seguidos de morte) e as lesões corporais seguidas de morte.

A maioria dos casos são de homicídios dolosos que em 2019 representaram 96% dos crimes violentos, sendo contabilizadas 1.065 óbitos por esse tipo de crime, enquanto que em 2020 foram 2.196 homicídios dolosos entre janeiro e junho.

CRIMES VIOLENTOS:

2019

Homicídios dolosos – 1.065

Latrocínios – 21

Lesões corporais seguidas de morte – 20

2020