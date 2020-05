Cruz Vermelha entrega kits de EPIs para profissionais de saúde que atuam no combate à Covid-19

Kits de Equipamento de Proteção Individual (EPIs) para profissionais de saúde no estado que atuam no combate à Covid-19 estão sendo distribuídos pela A Cruz Vermelha Brasileira (CVB) no Ceará desde essa terça-feira (19) até o dia 29. Para evitar aglomeração, a entidade optou por fazer a distribuição em um drive-thru montado em frente à sede da CVB, no Bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. A campanha deve atingir 3 mil pessoas, entre profissionais das áreas de medicina, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Por trabalharem em meios onde há infectados, os profissionais da saúde estão entre os mais vulneráveis à Covid-19. Até a segunda (18), pelo menos 4.450 agentes testaram positivo para Covid-19 no Ceará, segundo dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). O número corresponde a cerca de 17% dos mais de 26 mil casos confirmados da doença provocada pelo novo coronavírus no estado. Ainda conforme a Sesa, há 3.279 trabalhadores da saúde recuperados e outros 5.878 estão com suspeita de Covid-19.

Os kits entregues são compostos por óculos de proteção, avental, luva cirúrgica, máscaras comuns e proteção facial, com barreira de acetato. É preciso fazer um cadastro para receber a doação. O profissional deve preencher um formulário de inscrição online com informações pessoais, e o sistema agendará um horário e dia para retirada. O drive-thru ajuda a manter o distanciamento sanitário.

Somente profissoinais de saúde que atuam no combate ao novo coronavírus podem se candidatar ao recebimento dos kits. Segundo a Cruz Vermelha, até o momento, 1.300 profissionais já se cadastraram para a retirada do material, que vai até o dia 29 de maio.