Cultura Dendicasa: Secult disponibiliza mais 30 conteúdos culturais nesta sexta-feira

A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) publica nesta sexta-feira, 29/5, mais 30 conteúdos artísticos-culturais no Portal Cultura Dendicasa. Lançado no dia 23 de março, a plataforma surge para contribuir com a maior visibilidade da arte e da cultura cearense e para garantir o acesso continuado à cultura no contexto do isolamento social necessário para o enfrentamento do Coronavírus, reconhecendo a cultura como um direito fundamental que deve ser assegurado a todos.

Na primeira semana de lançamento do portal foram disponibilizados 40 conteúdos digitais cearenses selecionados por meio do “Edital Cultura Dendicasa: Arte de Casa para o Mundo”. Atualizado semanalmente, nesta sexta-feira a plataforma contará com mais 30 conteúdos. O portal irá abrigar todos os 400 projetos artísticos e culturais apoiados pela Secult. Entre os conteúdos estão espetáculos, áudios, exposições e publicações, dos mais diversos segmentos culturais e linguagens artísticas como música, dança, teatro, fotografia, cultura tradicional e popular, circo, literatura, entre outras. Somente de vídeo, são mais de 120 horas de material produzido pelos participantes.

Mais sobre o Portal Cultura Dendica

O Portal “Cultura Dendicasa” é uma iniciativa de disseminação da cultura no meio digital, para perdurar para além do período de enfrentamento do Coronavírus. Semelhante a uma plataforma de streaming, essencial para a fruição artística e cultural em tempos atuais, o site também tem o objetivo de agregar, difundir e preservar a memória e patrimônio da cultura cearense em acervo de formato digital.

“Este portal é voltado para o fomento de conteúdos artísticos e para difusão em plataformas digitais. Para além de um função social e econômica aos trabalhadores das artes e da cultura, esta iniciativa cumpre também uma função de promoção da saúde. Os conteúdos dessa plataforma estão disponíveis para serem compartilhados, para serem vivenciados, chegando até às casas e às vidas das pessoas como expressão humana e vital para os dias que correm”, destaca o secretário da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano Piúba.

Culture-se Dendicasa

O lançamento do portal, no último dia 23, veio junto ao anúncio da parceria entre a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) e a TV Ceará (TVC), para a exibição do programa “Culture-se” em versão especial, com uma mostra de projetos selecionados por meio do “Edital Cultura Dendicasa: Arte de Casa Para o Mundo”. O segundo episódio do “Culture-se Dendicasa” vai ao ar neste sábado (30), às 22h30. O programa, com duração de 1h e apresentação do jornalista Emanuel Bruno, irá reunir entrevistas com artistas, produtores, entre outros trabalhadores da cultura, exibindo também os conteúdos culturais cearenses que foram selecionados por meio do Edital.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará