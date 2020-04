Cultura em casa: Dragão do Mar realiza bate-papo com artistas cearenses

A dica é #FicarEmCasa, mas isso não impede de aproveitar a programação dos centros culturais do Ceará. Pensando em entreter e divertir a população durante esta quarentena, nesta sexta-feira (17), o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura realiza mais uma conversa ao vivo sobre arte e cultura.

A programação integra a campanha digital #NaRedeComDragao e começa a partir das 20h, com o músico Jolson Ximenes e o DJ e pesquisador musical Alan Morais. Os artistas participarão de um bate-papo online sobre “O Legado de Moraes Moreira para a Música Brasileira”. A conversa será transmitida pelo Instagram @dragaodomar e é aberta a participação do público com perguntas.

Na última segunda-feira, morreu o cantor e compositor Moraes Moreira, que também escreveu obras literárias e, apaixonado pela literatura de cordel, ocupava a cadeira de número 38 da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Moraes lançou mais de 60 discos, entre trabalhos solo e parcerias, deixando um imenso legado para a Música Popular Brasileira e influenciando as novas gerações de artistas cearenses. Os convidados, admiradores de Moraes, falarão sobre a rica contribuição do multitalentos para a MPB.

Jolson Ximenes

Cantor e produtor musical, integra o grupo Os Transacionais, conhecido pelo repertório de “Carnaval Retrô Brasileiro”, com sucessos carnavalescos de diferentes décadas e regiões do Brasil, muitos deles composições de Moraes Moreira. ˜Chão da Praça”, fruto da parceria entre Moraes Moreira e o cearense Fausto Nilo, é a canção que dá nome ao bloco de pré-carnaval criado pelo grupo Os Transacionais em parceria com o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Alan Morais

Colecionador de vinis, pesquisador musical, discotecário selekta, compositor e cantor.

Cultura em Casa

A cada semana, o Dragão do Mar traz convidados para debaterem temas diversos, em conversa transmitida ao vivo pelo Instagram do Dragão. Na última sexta-feira (10), a live foi realizada com os humoristas Leo Suricate e Aurineide Camurupim, que conversaram sobre “O Humor e suas Múltiplas Potencialidades”. Quem também participou da programação, na semana anterior, foi o rapper Erivan Produtos do Morro, falando sobre ˜Música como Instrumento de Conscientização Social˜. No dia 27 de março, data em que é comemorado o Dia Nacional do Circo e o Dia Mundial do Teatro, a conversa sobre as artes cênicas no Ceará contou com a participação de Maria Vitória, Sâmia Bittencourt, Rodrigo Ferrara (Mulher Barbada) e Dênis Lacerda. Além de entrevistas, também podem ser conferidas nas redes sociais do Dragão sugestões culturais para serem consumidas durante o período de distanciamento social.

Assim como o Dragão o Mar, outras instituições ligadas à Secretaria de Cultura do Estado do Ceará vêm compartilhando conteúdos gratuitos para serem acessados online sobre a arte e cultura cearense, em cinema, literatura, música, artes cênicas, gastronomia, cultura, infância e muito mais. As publicações podem ser acessadas nas redes sociais e no site www.secult.ce.gov.br.

Serviço: Bate-papo ao vivo com Jolson Ximenes e Alan Morais – O Legado de Moraes Moreira para a Música Brasileira

Data: 17 de abril (sexta-feira)

Hora: 20h

Instagram @dragaodomar

(*) Com informações da Assessoria do Governo do Ceará