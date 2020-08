Cultura in Foco: cinema do Dragão exibe filme inédito no Ceará em drive-in

O Cinema do Dragão exibirá, junto a parceiros, oito filmes ao longo desta semana. A programação está repleta de novidades, como “Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu”, de Bruno Risas, filme inédito no circuito de cinema do Ceará que estreia no Imprensa Cine Drive-in, na próxima quarta-feira (26), às 19h. Outras duas estreias acontecerão na plataforma Cinema Virtual. A partir de quinta-feira (27), entram em cartaz “Antigone”, de Sophie Deraspe, e Canções de Amor (Daffodils), de David Stubbs.

A faixa de programação do Cinema do Dragão no Imprensa Cine Drive-iN, novo espaço de entretenimento do Imprensa Food Square, exibirá cinco títulos. Além de “Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu”, o recém-estreado “Macabro”, de Marcos Prado, e o sucesso de bilheteria nacional Aquarius, de Kleber Mendonça Filho. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Sympla, por R$ 40,00 de terça a quinta-feira e R$ 60,00 de sexta a domingo, para até 4 pessoas por automóvel.

Nas salas do Cinema do Dragão no Cinema Virtual, além das estreias de “Antigone” e “Canções de Amor”, continuam em cartaz os longas “Meu Extraordinário Verão com Tess”, que venceu o prêmio de Best Feature Film no Festival de Berlim de 2019 e participou da 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo 2019, dirigido por Steven Wouterlood; “Snu – A História de Amor que Mudou Portugal”, e “O Pássaro Pintado”, de Adam Dick. Os ingressos custam R$ 24,90 e podem ser adquiridos no site cinema virtual. O acesso pode ser feito em até 72 horas e compartilhado simultaneamente em até 3 dispositivos.

Serviço:

Programação do Cinema do Dragão no Imprensa Cine Drive-iN e no Cinema Virtual de 24 a 30 de agosto de 2020

Imprensa Cine Drive-iN

Local: Estacionamento do Imprensa Food Square (entrada pela Rua Barbosa de Freitas, 2222)

Ingressos: R$ 40,00 por veículo, de terça a quinta-feira, e R$ 60,00 de sexta a domingo, à venda no site da Sympla. Valores para até 4 pessoas por automóvel.

Cinema Virtual

Ingressos: R$ 24,90 para acesso simultâneo em até 3 dispositivos à venda no site da Plataforma