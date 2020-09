Cultura in Foco: cinema do Dragão reexibe Três Verões, agora em drive-in, nesta quinta-feira

Enquanto se prepara para retomar o funcionamento das salas físicas com ocupação reduzida para preservar o distanciamento social necessário ao controle do coronavírus no Ceará, o Cinema do Dragão segue, ao longo desta semana, com suas exibições em formato virtual e drive-in.

Em setembro, o Cinema do Dragão seguirá com sua faixa de programação no Imprensa Cine Drive-iN, novo espaço de entretenimento do Imprensa Food Square, alternando a curadoria dos filmes exibidos de terça a quinta-feira com o Cineteatro São Luiz. Nesta semana, o destaque vai para a exibição de “Três Verões”, de Sandra Kogut, que rendeu à atriz Regina Casé os prêmios de Melhor Atriz no 21º Festival do Rio e no Antalya Golden Orange Film Festival, na Turquia. Continuam em cartaz no Imprensa Cine Drive-iN “Música para Morrer de Amor”, de Rafael Gomes, e o recém-estreado “Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu”, dirigido por Bruno Risas. Até 4 pessoas podem dividir a experiência que custa R$ 40,00 por automóvel. Os ingressos devem ser adquiridos no site da Sympla (www.sympla.com.br).

Nas salas do Cinema do Dragão na plataforma Cinema Virtual, seguem em cartaz os longas “Antigone”, de Sophie Deraspe; “Canções de Amor”, de David Stubbs; “Meu Extraordinário Verão com Tess”, que venceu o prêmio de Best Feature Film no Festival de Berlim de 2019 e participou da 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo 2019, dirigido por Steven Wouterlood; “Snu – A História de Amor que Mudou Portugal”, e “O Pássaro Pintado”, de Adam Dick. Os ingressos custam R$ 24,90 e podem ser adquiridos no site www.cinemavirtual.com.br. O acesso pode ser feito em até 72 horas e compartilhado simultaneamente em até 3 dispositivos.

Confira, a seguir, a programação de 31 de agosto a 06 de setembro de 2020.

Faixa Cinema do Dragão no Imprensa Cine Drive-iN

1º de setembro (terça-feira)

Horário: 19h

MÚSICA PARA MORRER DE AMOR

Direção: Rafael Gomes | Drama | Brasil | 2020 | 102 min | 16 anos

Sinopse: As histórias amorosas de três jovens são vividas com emoções à flor da pele, ao som e com a intensidade das músicas para morrer de amor. Isabela sofre por um coração partido, Felipe quer muito gostar de alguém e Ricardo, seu melhor amigo, está apaixonado por ele.

Horário: 21h10

ONTEM HAVIA COISAS ESTRANHAS NO CÉU

Direção: Bruno Risas | Drama | Brasil | 2020 | 115 min | 12 anos

Sinopse: Uma família vive em crise quando o pai fica desempregado e eles são obrigados a se mudar para uma velha casa no interior de São Paulo. Em meio a brigas, a avó adoecendo e problemas financeiros, eles seguem vivendo, enfrentando as dificuldades do cotidiano. Certo dia, a mãe é abduzida, mas a vida continua como se nada tivesse acontecido.

3 de setembro (quinta-feira)

Horário: 21h

TRÊS VERÕES

Valor do ingresso de terça-feira à quinta-feira: R$ 40,00 (por veículo; máximo

de ocupação 4 passageiros)

Direção: Sandra Kogut | Drama | Brasil | 2020 | 94 min | 12 anos

Sinopse: A cada verão, entre Natal e Ano Novo, o casal Edgar e Marta recebe amigos e família na sua mansão espetacular à beira mar. Em 2015 tudo parece ir bem, mas em 2016 a mesma festa é cancelada. O que acontece com aqueles que gravitam em torno dos ricos e poderosos quando a vida deles desmorona? Através do olhar de uma caseira e de um velho patriarca, ambos vítimas do sonho neoliberal, vemos um retrato do Brasil contemporâneo, imediatamente antes de 2018.

Cinema do Dragão na plataforma Cinema Virtual

Exibições diárias

CANÇÕES DE AMOR (Daffodils)

Direção: David Stubbs | Musical | Nova Zelândia | 2019 | 93 min | 12 anos

Sinopse: Maisie precisa deixar seu pai quase morto em uma cama de hospital para se apresentar em um show, mas ela é assolada pela história que ele acaba de contar: como conheceu e se apaixonou pela mãe de Maisie. Nessa história cantada de amor, o sentimento que fica é de sabor agridoce.

Roteiro: Rochelle Bright

Elenco: Rose McIver, George Mason, Kimbra

R$ 24,90 (com acesso simultâneo em até 3 dispositivos)

ANTIGONE (Antigone)

Direção: Sophie Deraspe | Crime, Drama | Canadá | 2019 | 109 min | 14 anos

Sinopse: Assim como a personagem da grande tragédia grega, para honrar um de seus irmãos e ajudar o outro a escapar da prisão, Antígona confronta as autoridades do Estado. Aluna e cidadã modelo, ela se vê cercada por uma lei falha. Rejeitando a lei dos homens por seu próprio senso de justiça, ela enfrentará dificuldades inimagináveis.

Roteiro: Sophie Deraspe

Elenco: Nahéma Ricci, Rawad El-Zein, Antoine DesRocher

R$ 24,90 (com acesso simultâneo em até 3 dispositivos)

MEU EXTRAORDINÁRIO VERÃO COM TESS (My Extraordinary Summer with Tess)

Direção: Steven Wouterlood | Comédia, Drama | Holanda | 2019 | 82 min | 12 anos

Sinopse: Com medo de ficar sozinho no futuro, o jovem Sam, de 10 anos, inicia uma espécie de treinamento de solidão durante as férias de sua família em uma ilha holandesa. Mas seu plano toma rumos inesperados quando ele conhece a sonhadora Tess e uma amizade especial surge entre os dois. Sam aceita ajudar a menina em seu plano para encontrar o pai desconhecido, mas uma decisão crucial coloca sua amizade com Tess em risco e muda a vida de ambos para sempre.

Roteiro: Anna Woltz, Laura van Dijk

Elenco: Jennifer Hoffman, Johannes Kienast, Josephine Arendsen, Julian Ras, Sonny Coops Van Utteren, Suzan Boogaerdt, Terence Schreurs, Tjebbo Gerritsma

R$ 24,90 (com acesso simultâneo em até 3 dispositivos)

SNU – A História de Amor que Mudou Portugal (Snu)

Direção: Patrícia Sequeira | Romance | Portugal | 2019 | 94 min | 12 anos

Sinopse: Uma mulher irreverente e um homem preso às aparências por pressão profissional. Snu Abecassis e Sá Carneiro, ex-primeiro ministro português, vivem uma difícil realidade e um amor impossível. Eles tentam de tudo para ficarem juntos e o destino os faz companheiros para toda eternidade.

Roteiro: Claudia Clemente, Patrícia Sequeira

Elenco: Inês Castel-Branco, Inês Rosado, Maria João Pinho, Nádia Santos, Pedro Almendra, Rodrigo Tomás, Simon Frankel

R$ 24,90 (com acesso simultâneo em até 3 dispositivos)

O PÁSSARO PINTADO (The Painted Bird)

Direção: Václav Marhoul | Drama | República Tcheca | 2019 | 2h54m | 18 anos

Sinopse: Durante a Segunda Guerra Mundial, um jovem garoto judeu é enviado por seus pais para viver em segurança com sua tia. Mas quando ela morre, ele tenta voltar para casa e passa a vagar sozinho em um mundo selvagem e hostil, dominado por camponeses supersticiosos e soldados implacáveis.

Elenco: Alla Sokolova, Michaela Dolezalová, Nina Sunevic, Ostap Dziadek, Petr Kotlár, Stanislav Bilyi, Udo Kier, Zdenek Pecha

R$ 24,90 (com acesso simultâneo em até 3 dispositivos)

Serviço:

Programação do Cinema do Dragão no Imprensa Cine Drive-iN e no Cinema Virtual de 31 de agosto a 06 de setembro de 2020

Faixa Cinema do Dragão no Imprensa Cine Drive-iN

Local: Estacionamento do Imprensa Food Square (entrada pela Rua Barbosa de Freitas, 2222)

Ingressos: R$ 40,00 por automóvel, de terça a quinta-feira, à venda no site da Sympla. Valores para até 4 pessoas por automóvel.Cinema Virtual

Ingressos: R$ 24,90 para acesso simultâneo em até 3 dispositivos à venda no site da Plataforma