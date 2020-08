Cultura in Foco: Cineteatro São Luiz exibe o filme “Rodolpho Teóphilo – o legado de um pioneiro”

Rodolfo Teófilo, responsável pelo combate à epidemia de Varíola no Ceará, é o tema deste documentário que estreia na quinta-feira (06), às 20h, na programação online da Semana do Audiovisual Cearense.

Com depoimentos de Lira Neto, Sânzio de Azevedo e José Augusto Bezerra, entre outros, o documentário de aproximadamente uma hora, aborda a vida do escritor, farmacêutico, industrial e professor Rodolfo Teófilo. O filme estreia na programação do Cineteatro São Luiz, equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), nesta quinta-feira (06), às 20h, através do seu site (www.cineteatrosaoluiz.com.br) e do seu canal no YouTube.

“Rodolpho Teóphilo – o legado de um pioneiro” foi produzido pelo Núcleo de Documentários da TV Assembleia com concepção e roteiro de Ana Célia de Oliveira e direção de Angela Gurgel. Sem o apoio do governo, Teóphilo foi responsável por acabar com a Varíola no Ceará em uma época em que a doença matou milhares de pessoas em vários estados do Brasil. Nascido na Bahia mas radicado no Ceará, também ganhou destaque como escritor e teve seus livros reconhecidos nacional e internacionalmente.

Este filme dá início a uma nova fase da Semana do Audiovisual Cearense, que nas próximas semanas colocará em cartaz documentários sobre as histórias de Luiz Carlos Barreto, Haroldo Serra e Hugo Bianchi, personalidades ligadas às artes de cinema, teatro e dança no estado do Ceará. Os filmes a serem exibidos são do Núcleo de Documentários da TV Assembleia.

Serviço

Exibição online do filme “Rodolpho Teóphilo – o legado de um pioneiro” de Angela Gurgel

Data: 06/08 (quinta-feira), às 20h

No site https://www.cineteatrosaoluiz.com.br/semana-do-audiovisual-cearense e no canal do Cineteatro no YouTube youtube.com/c/CineteatroSãoLuizFortaleza