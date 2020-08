Cultura in Foco: Dragão do Mar celebra o Dia dos Pais com apresentação ao vivo neste domingo

Em celebração ao Dia dos Pais, neste domingo, 9 de agosto, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura traz a apresentação musical “Pau Brasil”, a partir das 17h, ao vivo, no canal do Dragão do Mar no YouTube (www.youtube.com/dragaodomarcentro). No projeto, os músicos cearenses Pedro Madeira e Thiago Nogueira fazem releituras de clássicos da música brasileira, como Alberto Nepomuceno, Chiquinha Gonzaga e Pixinguinha. Além do encantador repertório, Pedro Madeira, que também é pesquisador musical, narra fatos e curiosidades sobre a história da música popular.

Com cenário, figurino e iluminação feita em casa, e inspirado na árvore que deu nome ao país, pau-brasil, os músicos cearenses fazem um passeio pelas raízes da música nacional, interpretando compositores que tiveram grande relevância na formação de ritmos brasileiros, como o samba, o choro e o baião, e que influenciaram suas trajetórias artísticas.

Para Madeira, mais do que uma apresentação musical, o espetáculo virtual será também uma oportunidade para quem quer conhecer mais sobre a música instrumental brasileira: “É um espetáculo didático e assume o papel de contribuir para a formação de plateias no estilo”.

Sobre a apresentação

No espetáculo “Pau-Brasil”, Pedro Bandeira toca bandolim e violão. Bacharel em Composição Musical pela UECE e diretor da Orquestra Popular do Nordeste – OPN, é também arranjador e pesquisador de música brasileira em sua vasta diversidade de gêneros e estéticas. No piano, Thiago Nogueira, diretor do Coral Sobre Tons e regente do Coral da ENEL. A produção e a direção de arte são assinadas por Andréia Pires, mestre em Artes pela Universidade Federal do Ceará.

Serviço

Apresentação ao vivo do projeto Pau-Brasil, com Pedro Madeira e Thiago Nogueira

Data: 09 de agosto

Horário: 17h

Local: canal do Dragão do Mar no YouTube (www.youtube.com/dragaodomarcentro)

Acesso gratuito e livre

