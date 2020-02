Cultura in Foco: festival Jazz & Blues anima os cearenses após o carnaval

Em sua 21° edição, o Festival de Jazz & Blues chega com atrações nacionais e locais. Nesta sexta-feira (28), o evento chega ao Centro Cultural Banco do Nordeste. Às 19h30 o gaitista Pablo Fagundes sobe ao palco do equipamento ao lado de Félix Júnior e Pedro Almeida com uma apresentação gratuita. Juntos, os músicos formam o Trinca Brasília.

O encerramento da 21° edição do Festival Jazz & Blues acontece no sábado (29), às 19h30, com os shows “Avessa Manhã”, do maranhense Tutuca Viana, e “Guitarras”, de Cristiano Pinho e Felipe Cazaux. O guitarrista Cazaux ministra ainda uma oficina de guitarra na manhã do sábado na Casa da Vovó Dedé. O Festival vem embalando cidades cearenses com o jazz desde 22 de fevereiro. Maracanaú, Guaramiranga, Aquiraz e Fortaleza foram as escolhidas.