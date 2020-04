“Cumprimento de exigência” e “perícia médica” do INSS podem ser realizados pela internet

Com a pandemia do novo coronavírus vários serviços estão de portas fechadas para evitar aglomerações e assim diminuir a transmissão do vírus. As Agências da Previdência Social em todo o País também fecharam e os dois únicos serviços que obrigatoriamente eram feitos presencialmente no INSS passaram a ser realizados pela internet. O “Cumprimento de Exigências” e a “Perícia Médica” foram adaptados para que o próprio requerente envie os documentos via site ou aplicativo “Meu INSS” (Android e iOS), e assim a análise dos processos seja concluída.

Segurados que receberem notificação via e-mail ou SMS no celular com o texto “INSS: solicitamos que apresente documentos para seu processo. Para mais detalhes, acesse o site Meu INSS ou ligue 135”, devem seguir os seguintes passos:

1 – Baixar o aplicativo Meu INSS na Google Play/App Store, no celular, ou acesse pelo computador através do inss.gov.br. Selecione ‘agendamentos/solicitações’, marque o processo escrito “exigência”, clique no desenho de lupa para detalhar o requerimento e, em seguida, na opção “cumprir exigência”.

2 – Caso precise incluir documentos digitalizados ou fotografados, é preciso clicar em ‘anexar arquivo’. Cada documento pode ter, no máximo, 5 MB. Para enviar, basta clicar em ‘anexar’ e escolher o arquivo a ser enviado. Se for preciso incluir mais documentos, é só repetir o procedimento anterior. Assim que anexar todos os documentos necessários, deve-se clicar em ‘confirmar’. É possível, ainda, escrever um esclarecimento sobre a exigência para auxiliar a análise do INSS, no campo “responda aqui”.