Cursinho pré-universitário UeceVest abre inscrições até o final do mês

O cursinho pré-universitário UeceVest, preparatório para Vestibular da Uece e Enem, está com inscrições abertas até 31 de julho para turma de Intensivo.

O curso na modalidade Intensivo tem duração de cinco meses com turnos manhã e tarde disponíveis. As aulas serão ao vivo pela internet, com disponibilização de aulas gravadas.

Horários das aulas

– Manhã: 7h30 às 11h25 (exceto às terças e quintas-feiras, que haverá sexto tempo, sendo o horário nesses dois dias de 7h30 às 12h10)

– Tarde: 13h30 às 17h25 (exceto às terças e quintas-feiras, que haverá sexto tempo, sendo o horário nesses dois dias de 13h30 às 18h10)

Mais informações: www.uece.br/uecevest / uecevest@uece.br / 85 3101-9658 / 98726-2127 (WhatsApp) / @cursinho_uecevest (Instagram)